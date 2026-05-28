La squadra Kabel, composta da giovani atlete, ha raggiunto la finale dei play off di serie D dopo aver disputato una semifinale combattuta contro Cascine Empoli. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-1 in favore di Cascine Empoli, con i set terminati 29-27, 21-25, 25-17 e 30-28. La squadra di Beatrice Beconi si è qualificata per l'ultimo atto della competizione.

E finale sia. La giovane Kabel di Beatrice Beconi si regala l’ultimo atto dei play off al termine di una sfida di semifinale al cardiopalma con Cascine Empoli, persa per 3-1 nei tempi regolamentari (29-27, 21-25, 25-17, 30-28). È infatti servito il golden set per decidere chi tra Prato ed Empoli avesse diritto a proseguire la sua corsa. Un set di spareggio dove rimarrà iconica la difesa di Alfaioli sul punto del 12-14 e dove la giovane Kabel ha trovato forze ed energie superiori ai padroni di casa e si è imposta per 15-13. Ma passiamo alla partita. Prato nei primi tre parziali subisce la voglia di riscatto dei ragazzi di casa. A dire il vero, nel primo set la Kabel è stata sempre avanti salvo poi farsi recuperare e superare sul filo di lana per poi cedere 29-27. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kabel, anche in serie D sorrisi: finale play off

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