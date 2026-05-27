La Kabel Volley Prato ha vinto la semifinale playoff battendo in trasferta la Pallavolo Cascina per 3-1, dopo aver già vinto 3-0 in casa. La squadra di Novelli si è aggiudicata gara 2 con i punteggi di 20-25, 28-26, 19-25 e 16-25. Con questa vittoria, si è qualificata per la finale che assegna la promozione in Serie B.

La Kabel Volley Prato è in finale play off. Bellissima prova della squadra di Mirko Novelli che, dopo il 3-0 casalingo, vince anche gara 2 di semifinale sul campo della Pallavolo Cascina per 3-1 (20-25; 28-26; 19-25; 16-25) e si assicura la finale per la promozione in Serie B. Prova matura con un primo set dominato, come di consueto verrebbe da dire, e un secondo parziale dove la Kabel non ha concretizzato due palle che avrebbero chiuso in anticipo la sfida. Poi il terzo set dove, invece, Prato ha trovato il break nel finale festeggiando in anticipo. Quarto set inutile ed a senso unico, con Prato che aveva già la testa al prossimo weekend ed al confronto con il Firenze Ovest che nell’altra semifinale ha superato il Firenze Volley. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kabel bellissima. E’ in finale play off

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