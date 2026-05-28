Juventus Next Gen e Primavera hanno annunciato la conferma di Massimo Brambilla e Simone Padoin come allenatori per la prossima stagione. La scelta riguarda la continuità delle rispettive panchine, con le due squadre che manterranno gli attuali tecnici. Nessuna modifica è stata apportata agli staff tecnici, e le squadre continueranno a lavorare con gli stessi allenatori già in carica. La decisione è stata comunicata ufficialmente da entrambe le società.

di Marco Baridon Juventus Next Gen e Primavera hanno confermato in panchina Massimo Brambilla e Simone Padoin, scegliendo così la linea della continuità anche per la prossima stagione.. La Juventus continua a programmare il proprio futuro partendo dalle fondamenta del proprio settore giovanile. In vista della stagione 202627, la dirigenza bianconera ha scelto con decisione la strada della continuità tecnica, confermando le guide delle due principali formazioni del vivaio. Massimo Brambilla rimarrà saldamente al timone della Juventus Next Gen, a meno di clamorose e irrinunciabili offerte da categorie superiori, mentre Simone Padoin manterrà la guida della Juve Primavera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen e Primavera scelgono la continuità: confermati Brambilla e Padoin in panchina per la prossima stagione

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