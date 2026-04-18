Juventus Next Gen i convocati per la Pianese | in 6 out Brambilla chiama Verde dalla Primavera La lista ufficiale

La Juventus Next Gen ha reso nota la lista dei convocati per la partita contro la Pianese. Tra i giocatori assenti ci sono sei elementi, mentre il tecnico Brambilla ha deciso di chiamare Verde dalla formazione Primavera. La lista ufficiale è stata comunicata nelle ultime ore, confermando le scelte del tecnico e le assenze tra i giocatori disponibili.