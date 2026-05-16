Padoin resta l’allenatore della Juve Primavera? Cosa succede per il suo futuro in vista della prossima stagione

Il futuro di Padoin come allenatore della Juve Primavera resta incerto, con una decisione ancora da prendere. Nei prossimi giorni si attende un incontro tra il tecnico e il club per discutere della sua posizione e pianificare la prossima stagione. Al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali riguardo a eventuali rinnovi o cambiamenti nello staff tecnico. La dirigenza juventina sta valutando le opzioni disponibili prima di prendere una decisione definitiva.

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