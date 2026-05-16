Padoin resta l’allenatore della Juve Primavera? Cosa succede per il suo futuro in vista della prossima stagione
Il futuro di Padoin come allenatore della Juve Primavera resta incerto, con una decisione ancora da prendere. Nei prossimi giorni si attende un incontro tra il tecnico e il club per discutere della sua posizione e pianificare la prossima stagione. Al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali riguardo a eventuali rinnovi o cambiamenti nello staff tecnico. La dirigenza juventina sta valutando le opzioni disponibili prima di prendere una decisione definitiva.
di Marco Baridon Padoin, il futuro del tecnico della Juve Primavera è ancora da decidere. Si attende l’incontro con il club bianconero per definire meglio la situazione. Il sipario è calato sulla stagione della Juventus Primavera con un successo incoraggiante contro l’Atalanta. Una vittoria arrivata sotto gli occhi attenti di dirigenti del calibro di Damien Comolli e Marco Ottolini, presenti a Vinovo per assistere all’ultimo atto di un’annata caratterizzata da luci e ombre. Si tratta di un’altalena di risultati fisiologica per una rosa complessivamente molto più giovane rispetto alla media del campionato, ma che spinge comunque la dirigenza a fare profonde riflessioni sul futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Napoli, rebus Conte: ecco l’ago della bilancia per trattenere l’allenatore anche nella prossima stagione! Da cosa dipenderà il suo futuro
Juve Atalanta Primavera LIVE: le scelte ufficiali di Padoin per l’ultimo match della stagionedi Marco BaridonJuve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato...
Primavera, Inter ai playoff Scudetto grazie alla Juventus: Padoin a rischioFinale col botto nella stagione regolare del campionato Primavera. L'Inter vince 2-1 sul campo del Genoa con i goal di Mancuso e Zouin, sorpassando al sesto posto in classifica l'Atalanta, sconfitta 3 ... calciomercato.com
Primavera 1 Femminile | Semifinale scudetto | Juventus-Milan | La partita Si ferma in semifinale il percorso della Juventus Women Under 19 nella fase finale del campionato. Al centro sportivo del Sassuolo, a Reggio Emilia, le bianconere vengono superate da facebook
Juve Primavera, rivoluzione in atto. Padoin in bilico: Sbravati ai saluti, pronto ScagliaDestino incerto per l’attuale tecnico dei bianconeri: il contratto scade a giugno e la Vecchia Signora sta pensando ad una nuova strategia per il settore giovanile ... tuttosport.com