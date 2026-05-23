Maxischermo per seguire gara2 dei playoff tra Juvecaserta e Orzinuovi

Il PalaPiccolo ha registrato un nuovo sold out per la gara 2 delle semifinali playoff tra Juvecaserta e Orzinuovi. L’evento si svolge con un maxischermo all’interno del palazzetto, che ospita un pubblico numeroso. La partita si gioca in un ambiente completamente pieno, con tifosi presenti sia in tribuna che davanti ai maxischermi all’interno della struttura. Nessuna modifica alla capienza ufficiale del palazzetto è stata annunciata.

Ancora un ‘sold out’ registrato al PalaPiccolo: sarà pieno il palasport per gara2 di semifinale playoff tra la Paperdi Juvecaserta e la Logiman Orzinuovi. Per consentire ai tifosi bianconeri rimasti senza biglietto di poter comunque vivere una serata al fianco della Juvecaserta, si è provveduto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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