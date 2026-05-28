Juve fuori dalla corsa | per Bernardo Silva c' è il Barcellona

Da gazzetta.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Barcellona ha raggiunto un accordo con il giocatore per il trasferimento, chiudendo la trattativa con il Manchester City. La Juventus aveva mostrato interesse, ma non è riuscita a superare la concorrenza. Le parti coinvolte hanno comunicato ufficialmente l'intesa nelle ultime ore. Spalletti, allenatore di lunga data, aveva cercato di convincere il calciatore a scegliere la squadra italiana, ma le trattative si sono fermate. Nessuna conferma ufficiale sulla durata del contratto o sulla cifra dell’operazione.

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Sfumata la pista Juve (dopo la mancata qualificazione alla Champions League) per Bernardo Silva si prospetta un futuro al Barcellona. Nelle ultime ore sono stati intensificati i contatti fra il suo entourage e il club catalano, ingolosito dall’opportunità di accogliere il portoghese a zero. Il fantasista ha chiuso il capitolo al Manchester City e per diversi giorni ha valutato la possibilità di proseguire la carriera in Italia, sponda Juve: ora, invece, l’ipotesi Barcellona è la più interessante per lui.  Per Bernardo Silva si era mosso anche Spalletti, che aveva prospettato al trentunenne il progetto che avrebbe sviluppato con lui accanto a Yildiz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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