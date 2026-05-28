Il Barcellona ha raggiunto un accordo con il giocatore per il trasferimento, chiudendo la trattativa con il Manchester City. La Juventus aveva mostrato interesse, ma non è riuscita a superare la concorrenza. Le parti coinvolte hanno comunicato ufficialmente l'intesa nelle ultime ore. Spalletti, allenatore di lunga data, aveva cercato di convincere il calciatore a scegliere la squadra italiana, ma le trattative si sono fermate. Nessuna conferma ufficiale sulla durata del contratto o sulla cifra dell’operazione.

Sfumata la pista Juve (dopo la mancata qualificazione alla Champions League) per Bernardo Silva si prospetta un futuro al Barcellona. Nelle ultime ore sono stati intensificati i contatti fra il suo entourage e il club catalano, ingolosito dall’opportunità di accogliere il portoghese a zero. Il fantasista ha chiuso il capitolo al Manchester City e per diversi giorni ha valutato la possibilità di proseguire la carriera in Italia, sponda Juve: ora, invece, l’ipotesi Barcellona è la più interessante per lui. Per Bernardo Silva si era mosso anche Spalletti, che aveva prospettato al trentunenne il progetto che avrebbe sviluppato con lui accanto a Yildiz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve fuori dalla corsa: per Bernardo Silva c'è il Barcellona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JUVENTUS FAI DI TUTTO PER CONVINCERE BERNARDO SILVA

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bernardo Silva al Barcellona: accordo in chiusura. Juventus definitivamente fuori dalla corsa

Bernardo Silva, è solo Juve-Barcellona: l’offerta sul piatto. Dipende tutto dalla Champions e da… ComolliIn questi giorni si fa tanto parlare di Bernardo Silva, con il focus principale sulla possibile trattativa tra Juventus e Barcellona.

Temi più discussi: Juve senza Champions? Bernardo Silva va all'Atletico. E Spalletti in alternativa vuole due ex milanisti...; Juventus, mercato sconvolto senza Champions: cosa succede con Bernardo Silva, Alisson, Vlahovic, Yildiz...; Bernardo Silva sempre più lontano dalla Juve: quel club può sbaragliare presto la concorrenza! Cosa sta succedendo; Bernardo Silva-Atletico, la Juve superata nella corsa al portoghese.

L'Atlético è ora in pole position per ingaggiare Bernardo Silva. Hanno superato Juventus e Barcellona reddit

Bernardo Silva-Atletico, la Juve superata nella corsa al portogheseBernardo Silva verso l’Atletico Madrid, Juventus superata. Trattativa in chiusura con il City, ingaggio e dettagli del contratto. europacalcio.it

Juve, sfuma Bernardo Silva: assalto ad altri due top playerBernardo Silva sembra sia sfumato definitivamente e così la Juventus si focalizza su altri obiettivi: assalto a due top player ... calciomercatoweb.it