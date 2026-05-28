Il trasferimento di Bernardo Silva al Barcellona sta per essere concluso. La trattativa tra il giocatore e il club spagnolo si avvicina alla definizione finale. La Juventus non parteciperà più alla corsa per il centrocampista portoghese, che sembra destinato a vestire la maglia catalana. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulle cifre o i tempi dell'operazione.

per il talento portoghese. Il Barcellona è ormai a un passo dal piazzare uno dei colpi più altisonanti del mercato internazionale. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia, il club blaugrana sarebbe in procinto di chiudere definitivamente la trattativa per l’acquisto di Bernardo Silva. I catalani hanno così superato e bruciato la folta concorrenza di tutte le altre big europee che, nelle scorse settimane, avevano effettuato dei sondaggi concreti per l’ormai ex fuoriclasse del Manchester City. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Tra le pretendenti costrette ad alzare anticipatamente bandiera bianca spicca, inevitabilmente, la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva al Barcellona: accordo in chiusura. Juventus definitivamente fuori dalla corsa

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