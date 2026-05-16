Bernardo Silva è solo Juve-Barcellona | l’offerta sul piatto Dipende tutto dalla Champions e da… Comolli

In questi giorni si fa tanto parlare di Bernardo Silva, con il focus principale sulla possibile trattativa tra Juventus e Barcellona. Secondo alcune fonti, l’offerta più concreta sarebbe arrivata dai bianconeri, ma tutto resta ancora in sospeso e dipende dal proseguimento della Champions League. La situazione sembra essere legata anche alle decisioni di un dirigente specifico, il cui ruolo potrebbe influenzare le mosse di mercato nelle prossime settimane. La questione rimane aperta fino a quando non si avranno ulteriori conferme ufficiali.

Bernardo Silva, è solo Juve-Barcellona: l’offerta sul piatto. Sono i giorni della verità, dipende tutto da Comolli e dalla Champions. La Juventus è entrata nei dieci giorni decisivi per l’operazione Bernardo Silva. Non si tratta di una scelta della dirigenza, ma di una precisa necessità del calciatore: il portoghese vuole definire il proprio futuro prima dell’inizio del Mondiale. Dal momento del suo addio al Manchester City, ufficializzato il 16 aprile, il trequartista ha declinato le ricche sirene arabe, la corte del Galatasaray, la MLS e l’ipotesi di un ritorno romantico al Benfica. A guidarlo sono ancora le grandi ambizioni europee, motivo per cui la scelta finale si è ridotta a un duello tra Barcellona e Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Bernado Silva Wants To Join Barcelona

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