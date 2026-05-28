Juve avanti con Comolli e Spalletti? Continuità sì ma il mercato ora deve parlare chiaro – VIDEO

Da juventusnews24.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus conferma la volontà di proseguire con Comolli e Spalletti come parte del progetto tecnico, ma sottolinea che il mercato deve definire le strategie future. La società ha ribadito l’intenzione di mantenere la continuità, anche se non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali. Restano in attesa di sviluppi sulle operazioni di mercato e sulle trattative in corso, senza ulteriori comunicazioni ufficiali al momento.

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di Chiara Aleati Juve, avanti con Comolli e Spalletti? Continuità sì, ma il mercato ora deve parlare chiaro. Nel format “Sì o No?” di Juventus News 24, Marco Baridon e Chiara Aleati discutono il futuro bianconero. Continuare con Luciano Spalletti alla Juventus è la scelta giusta? Per Marco Baridon e Chiara Aleati, intervenuti nel format “Sì o No?” sul canale YouTube di Juventus News 24, il tema non è solo l’allenatore. È molto di più. È una questione di progetto, mercato, metodo e credibilità. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La posizione su Spalletti è netta: oggi cambiare tecnico rischierebbe di essere un passo indietro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Comolli in conferenza: avanti con Spalletti, ecco il piano Juve

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