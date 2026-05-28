juniores cup decisivo il montevarchino alessandro galeota

La Rappresentativa E ha vinto la Juniores Cup, tornando sul podio dopo otto anni. La partita si è conclusa con la vittoria del team, con un contributo decisivo di Alessandro Galeota, atleta del Montevarchino. La finale si è svolta ad Arezzo il 28 maggio 2026. La vittoria rappresenta il primo titolo per la squadra in questa competizione da più di un decennio. La vittoria è stata celebrata con una cerimonia ufficiale al termine della partita.

Arezzo, 28 maggio 2026 – La Rappresentativa E torna sul gradino più alto della Juniores Cup a distanza di otto anni dall’ultima affermazione. A decidere la finale è stato il calciatore dell’Aquila Montevarchi Alessandro Galeota, autore del rigore che ha consegnato il successo alla selezione di Toscana e Umbria. Per il settore giovanile rossoblù si tratta di un nuovo importante riconoscimento dopo la partecipazione al Torneo di Viareggio di Francesco Galastri e dello stesso Galeota. Un percorso che conferma la crescita del vivaio montevarchino anche nelle competizioni nazionali dedicate ai giovani talenti della Serie D. La finale della... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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