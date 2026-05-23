Juniores Cup David Robert Periccioli tra i protagonisti Il 2008 è destinato alla prima squadra

La Rappresentativa E, dopo aver vinto la fase a gironi e aver superato in semifinale la Rappresentativa A, si è qualificata per la finale della Juniores Cup. Tra i protagonisti figura il 2008 David Robert Periccioli, che si prepara alla promozione in prima squadra. La finale mette di fronte le migliori selezioni Under 18 dei nove gironi di Serie D.

La Rappresentativa E, dopo aver vinto la fase a gironi e aver battuto in semifinale la Rappresentativa A, ha raggiunto la finale dalla Juniores Cup, la sfida tra le selezioni dei migliori Under 18 dei nove gironi di Serie D. Nella formazione del girone tosco-umbro, guidata dall’ex difensore del Siena, Gianluca Nocentini, anche David Robert Periccioli (nella foto): il centrocampista, classe 2008, un passato anche nelle giovanili di Fiorentina ed Empoli, si è messo in mostra, nella stagione appena conclusa, con la maglia della Juniores, collezionando due convocazioni in prima squadra. Prima squadra di cui, l’anno prossimo, farà parte in pianta stabile: il ds Simone Guerri ha annunciato, appena qualche giorno fa, che sia Periccioli che Giardinelli, faranno parte del gruppo di Gill Voria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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