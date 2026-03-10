Juniores alla Viareggio Cup Un debutto con pareggio

La squadra juniores partecipa alla Viareggio Cup e debutta con un pareggio 1-1 contro il Lucchese. Per la formazione statunitense, in campo Munoz, Serna e altri undici giocatori tra cui Sosa, Guardascione e Moran. La partita si è conclusa con un risultato di parità, con entrambe le squadre che hanno segnato un gol nel corso dell'incontro.

Uyss New York 1 Lucchese 1 UYSS NEW YORK: Munoz, Serna, (43’ st Sosa), Nitkin (31’ st Guardascione), Kathia, (43’ st Nitchell) Bruno (19’ st Moran), Russo, Reffo, Halvathj, Brusi (43’ st Lopez), Giannini (19’ st Candela), Casolaro (31’ Obaidi). (A disp.: Romano). All.: Mohorovic. LUCCHESE: Ennached, Chiesa, Xeka, Biagiotti, Cristofani, Scaglione, Daly, Ragghianti, Callarà, Mastacchi (17’ st Ouadjaout), Noto (20’ st Piroli). (A disp.: De Notter, Murarium, Nannizzi, Betti, Petroni, Ezzahery, Taddei, Maccioni, Hasa, Ulivi, Tesi, Giorgetti). All.: Tempesti. Arbitro: Taverni di Pisa. Reti: 27’ pt Ragghianti, 35’ pt Nitkin. STRETTOIA - Inizia con un pareggio l’avventura della Lucchese nella Viareggio Cup. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Juniores alla Viareggio Cup. Un debutto con pareggio Articoli correlati Leggi anche: LUCCHESE - GIOVANILI. La "Juniores» cala ancora il settebello. E da domani sarà alla "Viareggio Cup» Asd Terranuova Traiana: Fantoni convocato alla Viareggio cup con la rappresentativa serie dArezzo, 2 marzo 2026 – Asd Terranuova Traiana: Fantoni convocato alla Viareggio cup con la rappresentativa serie d. Tutti gli aggiornamenti su Juniores alla Viareggio Cup Un debutto... Temi più discussi: Viareggio Cup: Rappresentativa Serie D Under 18, i convocati e il calendario; Cambiano i gironi della Viareggio Cup: quattro squadre devono rinunciare, entra la Lucchese Juniores; Viareggio Cup 2026, colpo di scena alla vigilia: trovata l'ultima squadra per completare il tabellone; Viareggio Cup: presentato il calendario della 76° edizione!. Viareggio Cup, al via la 76ª edizione: vittorie rotonde per Fiorentina e SassuoloHa preso il via la 76ª edizione della Viareggio Cup. Lo storico torneo dedicato alle formazioni giovanili ha subito una rimodulazione nella composizione. tuttomercatoweb.com La guerra blocca altre due squadre della Viareggio CupQuasi certa l'assenza al torneo di altre due squadre nigeriane, la Magic Stars e la Future pro Soccer, bloccate dalle cancellazioni dei voli causate dal conflitto in Iran. Salgono a 6 le squadre afric ... noitv.it 50news Versilia. . Viareggio: La Viareggio Cup riparte dallo Stadio dei Pini - facebook.com facebook #Viareggio Cup, caos visti: cambia il girone della #Fiorentina. Ecco le avversarie x.com