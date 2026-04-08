Belve | disponibile oggi 8 Aprile in streaming su Disney+

Da oggi 8 aprile, il programma “Belve” è disponibile in streaming su Disney+. Nel primo episodio, sono presenti come ospiti Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. La trasmissione propone interviste con personaggi noti, con un focus su conversazioni dirette e senza filtri. La puntata è disponibile sulla piattaforma di streaming, offrendo agli spettatori un'opportunità di seguire il format sin dal suo primo appuntamento.

Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma ospiti del primo appuntamento. Belve, il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani prodotto da Fremantle, è disponibile da oggi 8 aprile su Disney+, con la prima puntata della nuova stagione, andata in onda ieri sera su Rai 2, e tutte le precedenti nove stagioni. Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma sono state ospiti di questo primo appuntamento già disponibile per la visione. Le nuove puntate arriveranno in streaming su Disney+, nella collezione brandizzata RaiPlay, dopo essere andate in onda la sera prima, alle 21.20 su Rai 2. Nei suoi faccia a faccia, Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Monica Setta critica Zeudi Di Palma dopo Belve e viene travolta dagli Zeudiners. È già successo a Grazia Sambruna: mesi di insulti, minacce e deepfake generati con l’intelligenza artificiale. È un meccanismo che si attiva ogni volta che il nome di Zeudi Di Pal - facebook.com facebook

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