Durante la terza tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 175 km con partenza da Plovdiv e arrivo a Sofia, Jonathan Milan ha perso terreno a causa di un errore di valutazione. Il corridore italiano ha ammesso di aver anticipato troppo la curva, riconoscendo l’errore senza però lasciarsi scoraggiare. La corsa è stata vinta dal francese Paul Magnier, che ha conquistato il successo nella tappa in Bulgaria.

Niente da fare per Jonathan Milan. Il corridore italiano è stato beffato dal francese Paul Magnier in occasione della terza tappa del Giro d’Italia 2026, frazione di 175 km con partenza da Plovdiv ed arrivo nella capitale bulgara Sofia. Un secondo posto che brucia quello dell’azzurro in forza alla Lidl-Trek, il quale ha lanciato lo sprint a 250 metri dall’arrivo, facendo poi conti con la brillantezza del transalpino in forza alla Soudal Quick-Step, bravo a prendergli la scia compiendo poi una grande progressione. Una volta arrivato ai microfoni di della Rai, il nativo di Tolmezzo ha analizzato quanto successo: “Abbiamo un po’ migliorato rispetto ai giorni scorsi, con un bel lavoro di squadra nel finale abbiamo mantenuto le posizioni e fatto quello che era previsto, ma chiaramente il risultato non era quello previsto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, Milan fa mea culpa: “Ho anticipato troppo la curva, ma non mi demoralizzo per queste cose”

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