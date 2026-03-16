La Juventus sta monitorando le prestazioni del giovane talento del Como, con l'interesse concentrato su Perrone. Due grandi club sono in prima fila per il suo acquisto, ma le ambizioni dei lombardi potrebbero complicare le trattative. La situazione viene seguita attentamente dalla dirigenza bianconera, mentre i circoli calcistici continuano a valutare le possibili mosse future.

Perrone Juve, la dirigenza osserva le prestazioni del ragazzo in forza al Como: le ambizioni lariane rischiano di frenare ogni approccio. Il calciomercato della Juventus inizia a delinearsi con le indiscrezioni per rinforzare la linea mediana. Secondo le precise notizie diffuse da Matteo Moretto, il profilo di Perrone attira le forti attenzioni nazionali. Il centrocampista sta completando una stagione grandissima con la maglia del Como, dimostrando doti tecniche di primissimo livello. Le sue continue prestazioni lo rendono un elemento estremamente interessante. Tuttavia, le ambizioni della società lombarda restano altissime e molto solide. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perrone Juve, Serie A pazza del gioiellino del Como: due top club in pole, ma… Attenzione a questo scenario

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