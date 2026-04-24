Jonas Vingegaard ha aperto la stagione con due vittorie complessive, conquistando la classifica generale della Parigi-Nizza e del Giro di Catalogna, e aggiungendo due affermazioni di tappa. Durante un'intervista, ha rivolto un messaggio a un avversario, affermando che gli toccherà vincere il Tour de France. La sua stagione si è così avviata in modo positivo, con risultati che lo collocano tra i favoriti per le prossime gare.

Jonas Vingegaard ha incominciato la stagione nel miglior modo possibile, imponendosi nella classifica generale della Parigi-Nizza e del Giro di Catalogna, accompagnando entrambi i trionfi con un paio di affermazioni di tappa a testa. Il fuoriclasse danese è stato impeccabile tra Francia e Spagna, pronto per puntare ai grandi obiettivi della stagione: prima il Giro d’Italia che scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e poi il Tour de France, che prenderà il via il prossimo 4 luglio. Il 29enne sarà il grande favorito della vigilia in occasione della Corsa Rosa, che punta a vincere per la prima volta in carriera in modo da puntare alla sempre prestigiosa Tripla Corona, mentre in terra transalpina dovrà fare i conti con lo sloveno Tadej Pogacar, che si è imposto nelle ultime due occasioni riuscendo sempre a batterlo nello scontro diretto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonas Vingegaard lancia un messaggio a Pogacar: “Mi tocca vincere il Tour de France”. E i sogni di doppietta…

Vingegaard Creyó Que Pogacar Había Olvidado Lo de Hautacam | Tour de Francia 2025

Notizie correlate

Pogacar a G Magazine: "La Sanremo vale più di sei Tour de France". Domani in edicola con la GazzettaDa non perdere, come sempre: perché sabato c’è la Milano-Sanremo, la Classicissima di Primavera, e con la Gazzetta giovedì 19 marzo esce G Magazine...

UAE Tour 2026: Del Toro favorito senza Pogacar e VingegaardLo UAE Tour 2026 segna l’avvio della stagione ciclistica internazionale, giunto all’ottava edizione.

Panoramica sull’argomento

Jonas Vingegaard lancia un messaggio a Pogacar: Mi tocca vincere il Tour de France. E i sogni di doppietta…Jonas Vingegaard ha incominciato la stagione nel miglior modo possibile, imponendosi nella classifica generale della Parigi-Nizza e del Giro di Catalogna, ... oasport.it

Vingegaard: Non consiglierò mai ai miei figli di fare ciclismo, diventerà sempre più pericolosoJonas Vingegaard si appresta ad affrontare il prossimo Giro d'Italia che scatterà l'8 maggio, come assoluto protagonista e primo favorito alla Maglia ... fanpage.it