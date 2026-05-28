Lionsgate ha comunicato che il prequel di Rambo, con protagonista Noah Centineo, uscirà nel 2027 negli Stati Uniti. Il film fa parte del franchise avviato da Sylvester Stallone, che tornerà sul grande schermo in questa nuova produzione. La data di uscita è prevista per il prossimo anno. Nessun dettaglio sulla trama o sul cast è stato ancora rivelato.

Lionsgate ha annunciato che il franchise portato al successo da Sylvester Stallone ritornerà nei cinema americani nel 2027. Lionsgate ha annunciato ufficialmente la data di uscita del film John Rambo, il progetto prequel del franchise con star Sylvester Stallone. Il lungometraggio che vedrà l'attore coinvolto come produttore esecutivo debutterà infatti nelle sale americane il 4 giugno 2027. I dettagli del film prequel John Rambo racconterà le origini del personaggio prima degli eventi raccontati nel cult del 1982. Il protagonista, che erediterà l'iconico ruolo portato al successo da Stallone, sarà Noah Centineo, che è entrato in azione sul set in Tailandia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - John Rambo: il prequel con Noah Centineo ha una data di uscita

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James Franco Joins John Rambo Prequel With Noah Centineo and David Harbour

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Tra i blockbuster dell'Estate 2027, anche lui. JOHN RAMBO, il prequel con Noah Centineo, David Harbour, James Franco, Jason Tobin, Quincy Isaiah e Jefferson White, arriverà nelle sale americane il 4 Giugno 2027. #Cinema x.com

John Rambo fissa la data di uscita per il 4 giugno 2027 reddit

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