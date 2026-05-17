È stato annunciato che l’attore James Franco farà parte del cast del prequel di “John Rambo”. La notizia è stata resa nota recentemente e Franco si aggiunge così al progetto cinematografico. Attualmente, l’attore è presente al Festival di... La produzione del film sta proseguendo con le riprese, senza ulteriori dettagli sulla sua partecipazione o sul ruolo che interpreterà. La data di uscita del film non è ancora stata comunicata.

E’ ufficiale! James Franco si è unito al cast di John Rambo. L’attore, attualmente al Festival di Cannes, ha un piccolo ruolo nel film, secondo quanto appreso da Variety, al fianco di Noah Centineo nei panni di Rambo e del recentemente annunciato David Harbour nel ruolo del maggiore Trautman, il comandante di Rambo. Prima di ‘First Blood’. James Franco entrerà dunque nell’universo Rambo, per dare voce ad un personaggio secondario del prequel. Diretto da Jalmari Helander (“Sisu”), John Rambo racconta le origini del franchise e si svolge prima di First Blood del 1982, il film con Sylvester Stallone che ha dato inizio alla popolare saga. Le riprese si sarebbero concluse in Thailandia poche settimane fa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - James Franco entra nel cast del prequel ‘John Rambo’

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