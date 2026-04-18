John Rambo | David Harbour sarà il mentore di Noah Centineo nel prequel sulle origini del mito

Lionsgate e Millennium Media hanno comunicato che l’attore David Harbour interpreterà il mentore di Noah Centineo nel prequel di John Rambo, che racconterà le origini del personaggio prima dei fatti di First Blood. La produzione si concentrerà sui primi momenti della vita del soldato, offrendo una nuova prospettiva sulla sua evoluzione. La scelta del cast è stata ufficializzata attraverso annunci pubblici delle due case di produzione.

Lionsgate e Millennium Media hanno annunciato un’aggiunta di peso al cast di John Rambo, il prequel che esplorerà le origini del soldato prima degli eventi di First Blood (Rambo). David Harbour, la star di Stranger Things, è entrato ufficialmente nel progetto per interpretare un ruolo fondamentale: il Maggiore Trautman. A confermare la notizia THR. Nella trilogia originale degli anni ’80, il personaggio di Trautman (interpretato dal compianto Richard Crenna) rappresentava l’unica guida e influenza calmante nella vita del guerriero. In questo nuovo capitolo, ambientato tra le giungle della guerra del Vietnam, vedremo come è nato il legame tra il comandante e il giovane John Rambo, interpretato da Noah Centineo.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - John Rambo: David Harbour sarà il mentore di Noah Centineo nel prequel sulle origini del mito Notizie correlate John Rambo | Lionsgate avvia la produzione del film sulle origini con Noah CentineoLionsgate ha ufficialmente annunciato l’inizio delle riprese di John Rambo, l’attesa pellicola che esplorerà le origini di uno dei personaggi più... John Rambo: il prequel con Noah Centineo in lavorazione in Thailandia, ecco il primo posterChe cosa sappiamo sul prequel del cult bellico interpretato da Sylvester Stallone? Ecco i primi dettagli mentre il film entra in lavorazione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: David Harbour Joins ‘John Rambo’ as Major Trautman; David Harbour Joins Noah Centineo in Action Movie ‘John Rambo’ (Exclusive). Rambo, David Harbour è stato scelto per un ruolo fondamentale nel film prequel!Scoprite il ruolo affidato a David Harbour, star di Stranger Things e Thunderbolts, per il prequel di John Rambo. cinema.everyeye.it David Harbour Joins ‘John Rambo’ Cast As Noah Centineo’s Mentor, Major TrautmanIn addition to Centineo’s casting as the character originated onscreen by Sylvester Stallone in 1982, John Rambo also stars yao ( Sinners ), Jason Tobin ( A Thousand Blows ), Quincy Isaiah ( Winning ... deadline.com in arrivo DOMANI, VENERDÌ 10 APRILE (salvo imprevisti logistici) . merchandise ONE PIECE KURO FUNKO ONE PIECE TV NETFLIX SANJI FUNKO ONE PIECE TV NETFLIX ZORO FUNKO RAMBO MOVIES JOHN RAMBO FUNKO RAMBO MOVIES JO - facebook.com facebook