John McEnroe si espone | Sinner e Alcaraz batterebbero Nadal al massimo sulla terra

Un ex campione di tennis ha dichiarato che i giovani talenti attuali, in particolare Sinner e Alcaraz, sarebbero in grado di battere Nadal sulla terra battuta. La discussione tra appassionati riguarda spesso le differenze tra le generazioni del tennis, con alcuni che analizzano le potenzialità delle nuove leve rispetto ai big del passato. Queste affermazioni alimentano il dibattito sulle capacità e sui confronti tra i diversi periodi di massimo splendore del sport.

Il confronto tra diverse generazioni tennistiche è sempre un tema di grande interesse tra gli appassionati. In questo momento, il massimo circuito internazionale si presenta monopolizzato da due grandi campioni, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’azzurro, vittorioso nella finale di Montecarlo contro lo spagnolo, ha stabilito nuovi record, eguagliando le gesta dei Big-3 e riprendendosi la vetta della classifica mondiale a discapito proprio dell’iberico. Un duopolio che ha portato John McEnroe, ex numero 1 del mondo e sette volte campione Slam, a esporsi in una valutazione che fa discutere. Come riportato da Puntodebreak, l’ex tennista statunitense il livello di gioco espresso da Sinner e Alcaraz sulla terra rossa è tale che: “ Batterebbero un Rafael Nadal al massimo della forma su questa superficie “.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - John McEnroe si espone: “Sinner e Alcaraz batterebbero Nadal al massimo sulla terra” Alcaraz lucido: “Al 100% Sinner superiore da fondo, sta diventando pericoloso sulla terra. Prego di stare bene”Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha analizzato in conferenza stampa le ragioni della sconfitta patita quest’oggi per mano di Jannik Sinner nella finale... Alcaraz: "Sinner super sulla terra, presto perderò il n° 1 nel ranking"Carlos Alcaraz, dopo il successo su Baez (6-1, 6-3), confessa che il suo primato mondiale è a rischio.