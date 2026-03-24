Com' è fatto lo stipendio in aumento da quasi 20 milioni di euro di John Elkann

Nel 2025, John Elkann ha percepito circa 19,8 milioni di euro complessivi attraverso le società del gruppo di famiglia. Questa cifra rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti e riguarda le principali società controllate dalla famiglia. La somma comprende diverse componenti di retribuzione e compensi vari, distribuiti tra le varie aziende del gruppo.

Mentre la holding della famiglia Agnelli chiude l'anno con un rosso da 3,8 miliardi, salgono i compensi per il ceo. Tutte le cifre del bilancio 2025 John Elkann ha ricevuto nel 2025 compensi per circa 19,8 milioni di euro attraverso le principali società del gruppo di famiglia. La cifra emerge dal bilancio di Exor, la holding che controlla Ferrari e Juventus ed è il primo azionista di Stellantis. Il totale è composto da tre voci principali. La quota più rilevante arriva direttamente da Exor, che ha versato al suo amministratore delegato 14,85 milioni di euro, con un aumento del 31,5% rispetto agli 11,29 milioni dell'anno precedente. A questi si aggiungono i compensi legati alle presidenze di Ferrari, per 2,49 milioni di euro, e di Stellantis, per 2,45 milioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Com'è fatto lo stipendio (in aumento) da quasi 20 milioni di euro di John Elkann Articoli correlati Eredità Agnelli, John Elkann "vede" la prescrizione ma rischia di perdere comunque oltre 183 milioni di euroLa richiesta di messa alla prova da parte di John Elkann nel procedimento giudiziario che riguarda la residenza della nonna, Marella Caracciolo, è... Appena venduta da John Elkann, la Sentinella del Canavese raddoppia: “Due giornali al prezzo (1,70 euro) di uno”Mentre proseguono le trattative di John Elkann per liberarsi definitivamente dei colossi del proprio gruppo editoriale Gedi, La Sentinella del...