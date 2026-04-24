Nel 2025, Magis ha registrato un fatturato di circa 2,1 miliardi di euro, con investimenti totali pari a 250 milioni di euro. La società ha continuato a espandersi nel corso dell'anno, mantenendo una presenza significativa nel settore. I dati finanziari rivelano un aumento rispetto agli anni precedenti, senza però fornire dettagli sui singoli settori di attività o sui risultati specifici delle operazioni.

? Cosa sapere Magis registra fatturato a 2,1 miliardi di euro e investimenti per 250 milioni nel 2025.. I profitti permetteranno ai Comuni di Verona e Vicenza dividendi per 31,4 milioni di euro.. Il consiglio di amministrazione di Magis ha approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2025, confermando per la multiutility una fase di forte espansione con un valore di produzione che ha toccato i 2.158 milioni di euro, segnando un incremento del 13% rispetto all’anno precedente. Siamo di fronte a numeri che non lasciano spazio a dubbi sulla solidità della società, che dal 1 marzo 2026 ha ufficialmente adottato il nuovo nome Magis per sostituire Agsm Aim.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Magis trionfa: fatturato a 2 miliardi e investimenti da 250 milioni

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