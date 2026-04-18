Jill Biden ha speso 35 mila dollari per apparire come comparsa nella seconda stagione di Heated Rivalry. La partecipazione è avvenuta durante una serata di raccolta fondi dedicata alla comunità. La First Lady ha partecipato all’evento senza rivelare ulteriori dettagli sulla sua presenza o sui motivi dell’investimento. La sua apparizione è stata documentata da diverse fonti, che hanno pubblicato immagini e resoconti dell’evento.

Guardare Heated Rivalry non è abbastanza per Jill Biden. L'ex First Lady degli Stati Uniti avrebbe voluto essere al centro della creazione della fortunata serie canadese. Così non ha esitato a pagare 35.000 dollari (oltre 29.600 euro) per cercare di ottenere un ruolo di comparsa nella seconda stagione, attualmente in preparazione, e una cena con il cast. L'esperienza è stata offerta in un'asta organizzata giovedì 16 aprile da The Center, un centro comunitario LGBTQ+ di New York. Un evento di beneficenza a cui ha partecipato anche la moglie di Joe Biden, rivela Variety. Il generoso assegno dell'ex insegnante non è stato tuttavia sufficiente, poiché il lotto è stato infine venduto a due offerenti che hanno offerto 125.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jill Biden ha pagato 35 mila dollari per fare la comparsa nella seconda stagione di Heated Rivalry

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