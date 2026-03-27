Un agente della scorta di Jill Biden si è sparato per errore a una gamba durante il servizio di protezione

Venerdì mattina all'aeroporto internazionale di Philadelphia, un agente della scorta di Jill Biden si è sparato accidentalmente a una gamba mentre svolgeva il servizio di protezione. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di sicurezza e l'agente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sono stati riportati dettagli su eventuali conseguenze o altre persone coinvolte.