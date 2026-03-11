Jannik Sinner e Joao Fonseca si sfidano in una partita di alto livello, con l’azzurro che ha mostrato numeri impressionanti nei due tie-break. Sinner spesso parla di alzare il livello delle sue prestazioni, un’espressione che ripete frequentemente dopo ogni match. La partita mette in evidenza la capacità di Sinner di affrontare momenti decisivi, come dimostrano i risultati nei tie-break.

Alzare il livello. È una delle espressioni più ricorrenti nel tennis e uno dei concetti che più spesso Jannik Sinner utilizza quando analizza le proprie prestazioni partita dopo partita. La sfida degli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 contro il brasiliano Joao Fonseca ha offerto diversi spunti di riflessione. Il primo riguarda proprio il comportamento del sudamericano, che non ha risentito minimamente dell’affrontare il numero 2 del mondo. Al contrario, Fonseca ha probabilmente espresso la miglior prestazione della sua giovane carriera, mostrando un ventaglio di soluzioni tecniche notevole. Un repertorio che, in prospettiva, potrebbe accreditarlo come uno dei possibili contendenti ai vertici della classifica mondiale e nei tornei dello Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner-Joao Fonseca, sfida di altissimo livello: numeri spaventosi dell’azzurro nei due tie-break

