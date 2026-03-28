Ieri, durante un evento pubblico, la guardia del corpo di Jill Biden ha sparato accidentalmente un colpo. Nel frattempo, ho ricevuto una mail da una persona incaricata di svolgere un compito che non aveva svolto da settimane, nonostante le mie ripetute segnalazioni. La comunicazione è avvenuta in toni indignati, senza che ci siano state ulteriori spiegazioni o chiarimenti.

Non c’è più nessuno che sappia fare il lavoro per cui è pagato, persino i bodyguard si sparano addosso. Servirebbe qualcuno che imponesse di far bene le cose, e senza frignare Non importa che lavoro fosse, importa solo che nel 2026, se una non ha voglia o capacità di fare il lavoro per cui è pagata, e qualcuno glielo fa notare, quest’una si offenderà moltissimo. Io ne sono lieta, per carità: se la gente non avesse reazioni ridicole non avrei mai niente da scrivere, e probabilmente dovrei trovarmi un lavoro vero che poi, come tutti, non avrei voglia di fare. Poi vai a guardare sul New York Times e scopri che a questo tizio è semplicemente (si fa per dire) partito un colpo: si è sparato in una gamba. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La guardia del corpo di Jill Biden, e il piscialettismo come spirito del tempo

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