L’Unione Europea ha avvertito che, in caso di chiusura dello Stretto di Hormuz, verranno adottate misure restrittive per il rifornimento di carburante per jet. La situazione in Iran, con tensioni crescenti e conflitti in corso, ha portato a preoccupazioni sulla sicurezza delle rotte di navigazione. La chiusura dello stretto, strategico per il transito di petrolio, potrebbe influenzare i mercati energetici e le forniture di carburante a livello globale.

Mentre la guerra in Iran, e la conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz, fatica a trovare una fine, dall’ Unione Europea arriva un nuovo allarme per il carburante per aerei: “Se la situazione in Medio Oriente non dovesse migliorare nelle prossime settimane, si prevedono condizioni restrittive dei mercati, in particolare per il jet fuel “. È quanto emerso dalla riunione del gruppo di coordinamento sul petrolio che si è svolta il 27 maggio a Bruxelles, nella quale si è discusso delle “ripercussioni sia sul greggio che su tutti i principali prodotti petroliferi”. Secondo gli esperti, tutti i Paesi dell’Ue sono interessati da questa situazione, pur specificando che “finora l’Unione europea ha registrato ripercussioni sui prezzi, senza tuttavia interruzioni fisiche dell’approvvigionamento a livello dei consumatori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Jet fuel a rischio, l’Ue avverte: “Se non riapre Hormuz, condizioni restrittive”

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