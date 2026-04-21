La crisi del carburante e i voli a rischio Ue | La carenza di jet fuel è una possibilità Dobbiamo essere pronti

In Europa, le autorità hanno segnalato la possibilità di una carenza di carburante per jet, anche se al momento non si parla di un’emergenza vera e propria negli aeroporti. La preoccupazione principale riguarda il rischio di voli cancellati o ritardi a causa di questa possibile scarsità di combustibile. Le autorità europee stanno monitorando attentamente la situazione e si stanno preparando a intervenire nel caso si concretizzino problematiche più gravi.

Bruxelles, 21 aprile 2026 – Non c’è un’emergenza carburante negli aeroporti d’ Europa ma il rischio di restare a terra è concreto. Lo spiega il ministro cipriota dei trasporti, Alexis Vafeades, all'arrivo al Consiglio Ue a Bruxelles, dove presiede una videoconferenza informale dei ministri dei trasporti convocata per discutere proprio della crisi energetica legata alla guerra in Iran e al blocco dello Stretto di Hormuz. “Non siamo in una situazione pericolosa ma c'è la possibilità di una carenza di jet fuel " che "potrebbe influenzare ogni cittadino”, afferma Vafeades. Di questo “dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo discutere”. "L'Europa...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La crisi del carburante e i voli a rischio, Ue: “La carenza di jet fuel è una possibilità. Dobbiamo essere pronti” Notizie correlate Presidenza Ue, 'carenza di jet fuel è possibile, dobbiamo essere pronti'"Non siamo in una situazione pericolosa ma c'è la possibilità di una carenza di jet fuel" che "potrebbe influenzare ogni cittadino. Nigeria, voli a rischio: il jet fuel schizza del 300% e blocca tuttoLe compagnie aeree della Nigeria si trovano sull’orlo del collasso operativo con la minaccia concreta di sospendere tutti i voli a partire dal 20... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Perché dobbiamo preoccuparci più del prezzo del gasolio che di quello della benzina; Iran: non solo voli e carburante, come può l'attuale crisi toccare le nostre bollette?; Wizz Air: Prenotate i voli, supereremo la crisi del carburante; Crisi del carburante: cosa succede se cancellano il tuo volo. La crisi del carburante e i voli a rischio, Ue: La carenza di jet fuel è una possibilità. Dobbiamo essere prontiIl cipriota Vafeades presiede il consiglio dei ministri dei trasporti: Non siamo in una situazione pericolosa ma potremmo trovarci ad affrontare un problema di approvvigionamento che influenzerebbe t ... quotidiano.net L'Ue ammette: Carenza di carburante possibile. Il modello vaccini con le scorte condivise per salvare i voli estiviL'Unione europea serra i ranghi, ministri dei Trasporti riuniti per studiare soluzioni per tutti i possibili scenari. europa.today.it Vanoli: "Mi dà fastidio chi dice 'facciamo giocare i giovani'. Dobbiamo spingere fino alla fine per i tifosi" x.com «Son tutte belle le mamme del mondo, Lloyd» «In realtà a volte sono stressate, sole e molto stanche, sir» «Però la mamma è sempre la mamma, Lloyd» «No, sir. La mamma è soprattutto una donna» «È quello che dobbiamo ricordarci quando la festeggiamo facebook