Un calciatore ha dichiarato che partecipare ai Mondiali rappresenta un sogno, ma per riuscirci deve dimostrare le sue capacità a livello di club. Ha anche menzionato quale giocatore ammira e desidera imitare. Di seguito, una traduzione fedele di un articolo pubblicato recentemente da un sito inglese, rivolta a chi non conosce bene la lingua inglese.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Per ogni giovane giocatore che si sta facendo un nome in Premier League, la Coppa del Mondo di quest’estate è un’ovvia prossima ambizione. Ma per il giovane e promettente attaccante francese del Bournemouth Eli Junior Kroupi, questo sogno arriva con un chiaro senso della prospettiva. Il 19enne ha segnato finora nove gol durante la sua prima stagione in Inghilterra e la sua attenzione rimane qui e ora, anche se ha obiettivi chiari a lungo termine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Giocare ai Mondiali è un sogno, ma per conquistare un posto in squadra devi esibirti a livello di club: questo è il mio obiettivo” Junior Kroupi rivela il suo obiettivo per i Mondiali e l’idolo che vuole emulare

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