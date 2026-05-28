Jazz on Symphony al Teatro Comunale di Bologna

Notizia in breve

Al Teatro Comunale di Bologna si svolge la seconda edizione della rassegna “Jazz on Symphony”, curata da Paolo Fresu. La manifestazione mette in scena un confronto tra jazz e musica sinfonica, coinvolgendo artisti e orchestre. La programmazione prevede concerti e performance che uniscono i due generi musicali, con l’obiettivo di creare un dialogo tra le due realtà. La rassegna si svolge nel teatro bolognese come parte della stagione musicale.