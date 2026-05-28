Jazz on Symphony al Teatro Comunale di Bologna
Al Teatro Comunale di Bologna si svolge la seconda edizione della rassegna “Jazz on Symphony”, curata da Paolo Fresu. La manifestazione mette in scena un confronto tra jazz e musica sinfonica, coinvolgendo artisti e orchestre. La programmazione prevede concerti e performance che uniscono i due generi musicali, con l’obiettivo di creare un dialogo tra le due realtà. La rassegna si svolge nel teatro bolognese come parte della stagione musicale.
Torna per il secondo anno consecutivo nella programmazione del Teatro Comunale di Bologna la rassegna “Jazz on Symphony”, firmata dal trombettista, flicornista e compositore Paolo Fresu e nata con l’intento di voler mettere in dialogo due mondi come quello del jazz e della musica sinfonica. Ad. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Jazz on Symphony 2025 - Vince Mendoza, Joe Lovano, Flavio Boltro, Paolo Fresu.
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