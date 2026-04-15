Crooner experience a Cefalù | Palermo jazz reunion in concerto al teatro comunale
Venerdì 17 aprile si terrà al Teatro comunale “Salvatore Cicero” di Cefalù un concerto di musica jazz intitolato “Crooner experience”. L'evento sarà interpretato dalla band siciliana Palermo jazz reunion, formata da quattro musicisti, tra cui il contrabbassista e il batterista. La serata vedrà esibirsi i membri della formazione, noti per il loro stile e la loro esperienza nel panorama jazz locale.
Concerto jazz, venerdì 17 aprile, nello splendido Teatro comunale “Salvatore Cicero” di Cefalù. S'intitola “Crooner experience”, e sarà eseguito da Palermo jazz reunion, storica band siciliana, che vedrà sul palco quatro musicisti: Anna Maria Giannola, contrabbasso; Gianfranco Ficano, batteria.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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