Al teatro comunale di Porto San Giorgio si svolge la rassegna ‘Jazz al Castello – Winter’ con esibizioni di artisti dedicati alla musica d’autore. La manifestazione prosegue con il concerto intitolato ‘Eterea’, che propone un repertorio jazz. L’evento coinvolge musicisti e pubblico in un appuntamento che celebra la musica dal vivo nel centro cittadino.

La grande musica d’autore continua a risuonare a Porto San Giorgio con ’ Jazz al Castello – Winter Edition ’, la rassegna promossa dal Comune assessorato alla Cultura in collaborazione con ’Cantiere Eventi’ nata come evoluzione invernale della storica manifestazione estiva ospitata negli anni nella Rocca Tiepolo. La versione invernale della rassegna ha già proposto una prima serata a febbraio con il concerto del Simona Trentacoste Quartet. La rassegna prosegue ora con il secondo ed ultimo appuntamento alle ore 21,30 di questa sera nel teatro comunale con ’ Eterea ’, un progetto musicale intimo e suggestivo che vedrà protagoniste Sonia Spinello alla voce e Sonia Candellone al pianoforte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musica d’autore con ’Jazz al Castello’. Al teatro comunale in scena ’Eterea’

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