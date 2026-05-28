Jasmine Paolini si è commossa durante la conferenza stampa al Roland Garros, dove ha dovuto interrompere le dichiarazioni tra le lacrime. Dopo aver perso la partita, la tennista italiana si è sentita sopraffatta dall’emozione e ha lasciato l’aula, visibilmente turbata. La scena si è svolta nel contesto della sua eliminazione dal torneo, con Paolini visibilmente scossa mentre si allontanava dal podio.

Continua il momento molto difficile per Jasmine Paolini: dopo l'eliminazione al Roland Garros, scoppia a piangere in conferenza stampa e lascia la sala. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paolini dolore, lacrime e rabbia: Jasmine out dal Roland GarrosJasmine Paolini è stata eliminata dal Roland Garros, dopo aver mostrato dolore, lacrime e rabbia.

Leggi anche: Prossimo turno accessibile per Jasmine Paolini al Roland Garros. Il tabellone si inerpicherebbe dai sedicesimi

Temi più discussi: Jasmine Paolini si blocca tra le lacrime, deve lasciare la conferenza al Roland Garros; Jasmine Paolini spiega il no al doppio al Roland Garros: Scelta sofferta, devo ascoltare il mio fisico; Bisio, Zalone, Paolini, Zanotti: i testimonial della Repubblica. I video (virali sui social) per la festa del 2 giugno; Errani in doppio al Roland Garros senza Paolini: scelta precauzionale per Jasmine dopo Roma.

Jasmine Paolini si blocca tra le lacrime, deve lasciare la conferenza al Roland GarrosFa davvero male vedere Jasmine Paolini, il cui sorriso contagioso è un marchio di fabbrica che ha accompagnato la sua scalata nel tennis mondiale negli ultimi anni, soffrire così tanto nel non ... fanpage.it

Cosa è successo a Jasmine Paolini: l’infortunio, le lacrime e il farmaco che ha assuntoSembrava una partita ormai indirizzata verso Jasmine Paolini. Sulla terra rossa del Roland Garros, l’azzurra aveva preso il controllo del match di secondo ... oasport.it