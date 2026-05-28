Jasmine Paolini si blocca tra le lacrime deve lasciare la conferenza al Roland Garros

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jasmine Paolini si è commossa durante la conferenza stampa al Roland Garros, dove ha dovuto interrompere le dichiarazioni tra le lacrime. Dopo aver perso la partita, la tennista italiana si è sentita sopraffatta dall’emozione e ha lasciato l’aula, visibilmente turbata. La scena si è svolta nel contesto della sua eliminazione dal torneo, con Paolini visibilmente scossa mentre si allontanava dal podio.

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Continua il momento molto difficile per Jasmine Paolini: dopo l'eliminazione al Roland Garros, scoppia a piangere in conferenza stampa e lascia la sala. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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