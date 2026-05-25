Jasmine Paolini si è qualificata per il secondo turno del Roland Garros 2026. L’azzurra affronterà mercoledì 27 maggio l’argentina Solana Sierra, numero 68 del ranking WTA, che l’anno scorso ha raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon. Il match si svolgerà nel tabellone principale e rappresenta un passaggio diretto ai sedicesimi di finale.

Jasmine Paolini si è qualificata per il secondo turno del Roland Garros 2026 di tennis: l’azzurra affronterà mercoledì 27 maggio l’argentina Solana Sierra, numero 68 WTA, che lo scorso anno arrivò agli ottavi a Wimbledon. La sudamericana ha sconfitto la britannica Emma Raducanu all’esordio, anche con un punteggio abbastanza netto, quindi sarà un’avversaria da non sottovalutare, con la quale non ci sono precedenti. All’orizzonte per l’azzurra potrebbe esserci l’incrocio al terzo turno con la romena Sorana Cirstea, numero 18 del seeding, che bene ha fatto all’esordio, liquidando la wild card transalpina Ksenia Efremova. Tabellone improbo agli ottavi, che l’azzurra eventualmente potrebbe giocare con la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 2, la quale deve ancora esordire. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Prossimo turno accessibile per Jasmine Paolini al Roland Garros. Il tabellone si inerpicherebbe dai sedicesimi

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