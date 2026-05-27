Paolini dolore lacrime e rabbia | Jasmine out dal Roland Garros

Jasmine Paolini è stata eliminata dal Roland Garros, dopo aver mostrato dolore, lacrime e rabbia. La tennista italiana ha affrontato la partita con determinazione, ma alla fine il suo corpo ha ceduto, impedendole di proseguire nel torneo. La sua uscita si è accompagnata a segnali di frustrazione e delusione. La sconfitta ha concluso la sua corsa nel torneo parigino, lasciando spazio a sentimenti di amarezza.

Parigi, 27 maggio 2026 – La grinta a volte non basta. Quando il corpo dice no nemmeno una lottatrice come Jasmine Paolini ne esce vincitrice. Dramma sportivo nel pomeriggio del Roland Garros: la toscana esce dopo un doloroso 6-3, 4-6, 3-6 contro l’argentina Solana Sierra. Dalla vittoria che sembrava in tasca alle lacrime versate sulla terra rossa per un infortunio alla caviglia. Un match che sembrava cominciato al meglio per l’ex numero 4 del mondo e già finalista allo Slam parigino, nel 2024. Se il primo set è scivolato via facilmente in favore dell’azzurra, a partire dal secondo, Jasmine ha iniziato a perdere terreno e punti, lamentando con il suo angolo (presenti l’amica-coach Sara Errani, l’ex giocatore Federico Gaio oltre a Paolo Lorenzi e la capitana azzurra Tathiana Garbin) problemi fisici: “Non riesco a pensare ad altro”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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