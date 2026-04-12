Durante un evento sportivo, il tennista ha rivolto un ringraziamento al pubblico presente, dichiarando che giocare in quel luogo è come farlo in Italia. Mentre si rivolgeva ai presenti, alcune persone sugli spalti hanno mostrato un gesto di apprezzamento. Il tennista ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto, sottolineando che si trattava di un momento speciale per lui.

"Grazie mille a tutti, è davvero un sogno giocare qua, è come giocare in Italia, quindi grazie mille per il supporto e per sostenermi, ci vediamo l'anno prossimo, grazie": Jannik Sinner lo ha detto parlando in italiano nell'ultima parte del suo discorso al termine della vittoria in finale a Monte Carlo contro Carlos Alcaraz. Una vittoria che gli ha consentito di tornare numero uno nel ranking Atp scavalcando proprio lo spagnolo. E in effetti mentre parlava, ecco che sugli spalti è spuntato un palloncino a forma di 1. A "inchinarsi" a lui è stato anche il rivale sconfitto, che a fine partita, durante la cerimonia di premiazione, ha detto: "Devo iniziare da Jannik.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, cosa spunta sugli spalti mentre ringrazia tutti

Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu: primo evento pubblico insieme sugli spalti del Monte?Carlo Masters 2026 per la partita di Jannik SinnerCome dimostrano le foto e i video circolati sui media e sui social, la figlia della principessa Carolina di Monaco ha seguito con grande attenzione...

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