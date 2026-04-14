Perché Jannik Sinner ha perso 50 punti nel ranking ATP? La sorpresa dopo Montecarlo e il vantaggio ridotto su Alcaraz

Jannik Sinner ha perso 50 punti nel ranking ATP e ha visto ridursi il vantaggio su Carlos Alcaraz. Questa variazione arriva dopo il torneo di Montecarlo, dove il giocatore italiano è stato eliminato prima del previsto. La perdita di punti influisce sulla sua posizione in classifica, riducendo il margine che lo distanziava dal rivale spagnolo. La situazione mette alla prova la posizione di Sinner nel circuito e il suo rendimento nelle prossime competizioni.

Jannik Sinner è tornato a essere il numero 1 del mondo dopo aver sconfitto Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo: l’affermazione conseguita sulla terra rossa del Principato, dove ha dettato legge dopo aver firmato il Sunshine Double sul cemento di Indian Wells e Miami, ha permesso al tennista italiano di scavalcare proprio il rivale spagnolo in testa al ranking ATP. Negli istanti successivi il trionfo di domenica pomeriggio, si era riportato che il fuoriclasse altoatesino svettava con all’attivo 13.400 punti, contro 13.240 dell’avversario di riferimento e che dunque primeggiasse con una margine di 160 lunghezze. Questa situazione, però, era in realtà virtuale e contingente a quel momento specifico, perché poi nell’aggiornamento ufficiale del ranking ATP pubblicato lunedì 13 aprile, l’azzurro si è ritrovato con 13.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perché Jannik Sinner ha perso 50 punti nel ranking ATP? La sorpresa dopo Montecarlo e il vantaggio ridotto su Alcaraz Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner su Alcaraz nel ranking ATP a Doha: inizia la fase senza scartiNell’aggiornamento di lunedì 16 febbraio Alcaraz sarà primo a quota 13150, mentre Sinner inseguirà con 10300: a Doha lo scorso anno lo spagnolo uscì... Quanti punti ha già recuperato Sinner su Alcaraz nel ranking ATP. La finale decide il n.1Jannik Sinner nell’aggiornamento del ranking ATP di lunedì scorso era secondo a 1190 punti da Alcaraz, mentre con l’approdo in finale a Montecarlo di... Perché Jannik Sinner gioca il doppio a Montecarlo Cause molteplici e la spiegazione - facebook.com facebook Perché Jannik Sinner gioca il doppio a Montecarlo Cause molteplici e la spiegazione diretta - x.com