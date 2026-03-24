Sinner granitico a Miami annichilito anche Moutet | Jannik in scioltezza agli ottavi

Da fanpage.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner batte Moutet 6-1 6-4 e vola agli ottavi del Masters 1000 di Miami. Dominio assoluto, fair play e spettacolo per l'azzurro. Ora c'è Michelsen. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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