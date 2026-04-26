jannik sinner supera in scioltezza moller e avanza agli ottavi a madrid

Jannik Sinner ha conquistato facilmente la qualificazione agli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Madrid, battendo in un’ora e diciotto minuti il giovane danese Elmer Møller, che occupa la posizione 169 nella classifica ATP. La partita si è conclusa con un risultato netto, evidenziando la superiorità tecnica del tennista italiano rispetto all’avversario. Ora Sinner si prepara a disputare la prossima fase del torneo.

Pratica archiviata in un’ora e diciotto minuti. Jannik Sinner supera agevolmente il terzo turno del Masters 1000 di Madrid, confermando il divario tecnico rispetto al giovane danese Elmer Møller, numero 169 del ranking ATP. Il numero uno del mondo si impone con un netto 6-2 6-3, gestendo con lucidità una partita resa atipica dall’approccio estremamente rischioso dell’avversario. Møller ha infatti impostato ogni scambio sull’“all-in”, cercando sistematicamente il vincente e accettando un’elevata percentuale di errore pur di non subire il ritmo dell’altoatesino. Ne è scaturito un match frammentato, in cui Sinner ha faticato a trovare continuità negli scambi da fondo proprio a causa della tattica discontinua del rivale.🔗 Leggi su Oasport.it

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