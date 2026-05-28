Jannik Sinner ha perso contro un avversario sconfitto in tre set, dopo aver dominato il match fino al terzo. La partita si è svolta sul campo centrale di Parigi, sotto un caldo intenso. L'azzurro ha ceduto nel quarto set, dopo aver vinto i primi due. La sfida si è conclusa con il ritiro di Sinner nel set decisivo.

Sembrava un match già vinto. Dopo aver vinto i primi due set, Jannik Sinner era 5 a 1 nel terzo contro Juan Manuel Cerundolo al secondo turno del Roland Garros. Lì si è spenta la luce. Il fisico del numero uno al mondo lo ha abbandonato nel caldo del Philippe Chatrier. Un game perso dopo l'altro, la nausea, la pausa, le forze che non c'erano più. Sinner è andato avanti altre due set, ma non è riuscito a ritrovarsi. Dopo la finale dello scorso anno l'azzurro esce nella prima settimana del torneo parigino. Non perdeva da mesi ed è stato sconfitto (2-6 3-6 7-5 6-1 6-1) in un incontro che stava dominando. Per restare aggiornati sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jannik Sinner, il crollo nel caldo infernale del Roland Garros

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