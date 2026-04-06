Recentemente sono circolate voci su una presunta crisi tra il tennista e la sua fidanzata, ma un video girato al ristorante Cipriani di Monte Carlo ha smentito queste indiscrezioni. Nel filmato si vedono i due insieme, senza segni di tensione o conflitto. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, che hanno analizzato il contenuto del video per chiarire la situazione.

Le voci di una presunta crisi tra Jannik Sinner e la fidanzata Laila Hasanovic sono state smentite da un video girato al ristorante Cipriani di Monte Carlo. Il numero due al mondo, impegnato questa settimana nel torneo ATP 1000 (esordio martedì contro Ugo Humbert), è apparso rilassato e sorridente insieme alla 25enne modella danese.Nel filmato i due fidanzati si mostrano a proprio agio: Sinner firma autografi e scatta foto con i fan, mentre Laila resta discretamente al suo fianco. All’uscita dal locale, Jannik tiene in mano due bottiglie di bibite e saluta tutti con il sorriso, prima di raggiungere la sua Porsche 911 Carrera 4 GTS grigio metallizzato (costo intorno ai 200mila euro), auto che guida da alcuni mesi e che è stata già avvistata a Torino e ora a Monte Carlo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, rottura con Laila? Il video è clamoroso

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#Tennis Jannik #Sinner e Zizou Bergs accedono al secondo turno del torneo di doppio di #Montecarlo. I due hanno superato all'esordio la coppia composta da Machac/Ruud per 6-4, 7-5. Ora attendono la coppia vincente tra i fratelli Tsitsipas e la coppia An x.com