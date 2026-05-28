Non è ancora noto a cosa sia dovuto il malore del campione azzurro, ma viste le condizioni meteo è probabile che abbia una connessione con il caldo torrido che nei giorni scorsi ha già colpito altri due tennisti, Mansik e Ruud. Parlando con la giudice di sedia, Sinner non fa riferimento alla canicola parigina: si tocca una gamba, la stende come se avesse crampi, poi dice che deve vomitare. Tutto questo quando era arrivato ad un passo dal chiudere la partita, proprio come si prefigurava alla vigilia. Sì, perché tra Sinner e Cerundolo va in scena una vero match a due facce. Nella prima c’è l’italiano padrone del campo, che vince in scioltezza i primi due set (6-3, 6-2) e vola sul 5-1 nel terzo, pronto - pensano tutti - a chiudere la contesa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jannik Sinner eliminato a Parigi, il crollo nel caldo infernale del Roland Garros

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