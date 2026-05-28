Durante il quarto set del suo match a Parigi, l'allenatore di Sinner ha gridato una frase che ha attirato l'attenzione. La frase pronunciata dal tecnico è stata ascoltata chiaramente dal pubblico e ha rivelato la tensione vissuta dal tennista sul campo centrale di Roland Garros. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto esatto delle parole, né ulteriori dichiarazioni da parte di altri protagonisti.

È in una frase gridata dal box di Simone Vagnozzi che si concentra tutto il dramma vissuto da Jannik Sinner sul Centrale del Roland Garros. Un tentativo disperato di riportare dentro la partita il numero uno del mondo mentre il match contro Juan Manuel Cerundolo stava improvvisamente crollando sotto il peso del caldo, del malore e forse anche della pressione mentale. Più che un semplice incoraggiamento tecnico, quelle parole sembrano raccontare il vero problema emerso a Parigi: non soltanto il fisico, ma anche la difficoltà di restare lucido nel momento in cui il corpo smette di rispondere. Il match perfetto, poi il blackout totale. Fino a metà del terzo set la partita sembrava completamente sotto controllo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Jannik Sinner, dramma a Parigi: la frase urlata da Vagnozzi nel quarto set spiega tutto

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