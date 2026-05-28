Chanel ha deciso di cambiare strategia pubblicitaria, interrompendo la campagna di 16 anni con i video di Bleu de Chanel diretti da registi noti. La casa di moda ha scelto di sperimentare un nuovo approccio, lasciando alle spalle lo stile consolidato. Tra le reazioni, l’attore Jacob Elordi ha commentato che trovare questa mossa audace da parte di Chanel sia stato interessante. La campagna attuale rappresenta un passo diverso rispetto alle precedenti, senza ulteriori dettagli sui nuovi progetti.

Chanel volta pagina. Dopo sedici anni di video di Bleu de Chanel firmati da registi del calibro di Martin Scorsese, James Gray e Steve McQueen, incentrati sulla figura di un uomo sospeso a un bivio, pronto a rischiare tutto pur di seguire la propria traiettoria contro ogni aspettativa, la maison francese cambia rotta. Questa primavera, nel pieno della sua ascesa globale, Jacob Elordi è stato scelto come nuovo volto del profumo maschile più venduto della casa. Subito dopo l’annuncio, Chanel ha svelato un nuovo spot diretto da Alfonso Cuarón, il regista messicano di Gravity, Roma e molti altri film premiati, segnando una frattura netta con l’estetica e la grammatica narrativa che avevano definito Bleu dal 2010, anno in cui Jacques Polge ne creò la formula. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Jacob Elordi: «Trovo piuttosto audace da parte di Chanel provare qualcosa di diverso»

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