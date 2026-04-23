Un attore è stato annunciato come nuovo volto del profumo Bleu de Chanel. La casa di moda ha scelto un attore noto per le sue interpretazioni cinematografiche per rappresentare la fragranza maschile. La comunicazione del marchio si rinnova con questa scelta, sostituendo il precedente ambassador. La campagna pubblicitaria si inserisce in un’ottica di aggiornamento e di continuità del lancio del prodotto, avvenuto nel 2010.

Jacob Elordi è stato scelto da Chanel come nuovo volto di Bleu de Chanel, inaugurando un capitolo inedito nella comunicazione del marchio del suo profumo maschile lanciato nel 2010. Da Gaspard Ulliel a Timothée Chalamet, Bleu ha sempre costruito il proprio immaginario attorno a una figura carismatica e sfuggente, immersa in una narrazione drammatico?poetica affinata dallo sguardo di Martin Scorsese. Con l’arrivo del protagonista del film Frankenstein di Guillermo del Toro, il registro cambia: più azione e seduzione, meno gravitas. Da sedici anni, attraverso Bleu, Chanel mette in scena una certa idea di libertà: un uomo posto davanti a un bivio che trova il coraggio di liberarsi dallo sguardo altrui per tracciare la propria rotta.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Timothée Chalamet passa il testimone a Jacob Elordi, è lui il nuovo ambassador di Bleu de Chanel

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