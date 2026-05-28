Itt Giorgi | inaugurato il nuovo laboratorio | scuola innovazione e territorio insieme alla Fiera dei Capolavori

Da brindisireport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo laboratorio dell’ITT G. Giorgi di Brindisi è stato inaugurato durante la “Fiera dei Capolavori”, evento dedicato ai progetti degli studenti delle quinte classi dell’indirizzo Automazione ed Elettronica, in vista dell’esame di maturità.

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BRINDISI – È stato inaugurato ufficialmente il nuovo laboratorio dell’ITT G. Giorgi di Brindisi in occasione della “Fiera dei Capolavori”, l’evento dedicato ai progetti realizzati dagli studenti delle quinte classi dell’indirizzo Automazione ed Elettronica in vista dell’esame di maturità.Alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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