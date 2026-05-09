Inaugurato Sensalì alla scuola Foresti | il nuovo spazio multisensoriale per l’inclusione

Da ravennatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio è stato inaugurato alla scuola primaria “F. Foresti” di Conselice il nuovo spazio multisensoriale chiamato “Sensalì”. La struttura è stata realizzata attraverso un progetto condiviso tra varie realtà locali, tra cui Aido, Art Lab aps asd, il Comitato Genitori della scuola e il sostegno degli “Amici di Daniele”. L’obiettivo è creare un ambiente dedicato all’inclusione e alla stimolazione sensoriale per gli studenti.

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È stato inaugurato sabato, 9 maggio, alla scuola primaria “F. Foresti” di Conselice, il nuovo spazio multisensoriale “Sensali”, nato grazie a un progetto condiviso di comunità promosso da Aido e Art Lab aps asd, con il sostegno degli “Amici di Daniele”, del Comitato Genitori della scuola primaria.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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