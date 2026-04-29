Inaugurato il nuovo laboratorio teatrale e polifunzionale in un bene confiscato alla mafia

Questa mattina a Mezzomonreale è stato aperto un nuovo laboratorio teatrale e polifunzionale, situato in un bene confiscato alla criminalità organizzata. L’edificio è stato ristrutturato e restituito alla comunità grazie alla collaborazione tra le autorità locali e i soggetti coinvolti nel progetto. L’inaugurazione è avvenuta in via Guido Libertini, segnando un momento di riqualificazione e di utilizzo pubblico di uno spazio precedentemente sotto sequestro.

È stato inaugurato questa mattina, in via Guido Libertini, a Mezzomonreale, il nuovo laboratorio teatrale e polifunzionale nato dalla ristrutturazione di uno spazio confiscato alla mafia e restituito alla collettività, grazie alla sinergia tra l’assessore alle Attività Sociali e Sociosanitarie.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Inaugurato il nuovo Centro di aggregazione giovanile nel bene confiscato alla camorraL’iniziativa, promossa da Agrorinasce, rappresenta il primo tassello di un più ampio percorso di rigenerazione urbana e sociale che punta a... Crotone: il 7 marzo si riscatta un bene confiscato alla mafiaUn sabato di marzo a Crotone, precisamente il 7 marzo 2026, segnerà un momento di svolta nel quartiere del Lido San Leonardo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pandino. Casearia, inaugurato il nuovo laboratorio; Scuola e impresa fanno sistema: a Mirano un nuovo laboratorio di automazione Engim; Didattica tecnologica, inaugurato a Parma il nuovo Laboratorio Mobile; Università, inaugurato l’Earth Lab: un laboratorio dedicato alle geoscienze. Mirano: nuovo laboratorio Engim per l’Automazione 4.0È stato inaugurato mercoledì 22 aprile, presso la sede Engim Veneto di Mirano il nuovo laboratorio di Automazione Industriale, una struttura progettata per rispondere alla carenza di profili tecnici s ... genteveneta.it Mirano investe nel futuro: nasce il laboratorio per formare i tecnici di domaniA Mirano inaugurato il laboratorio di automazione industriale ENGIM: tecnologia, formazione e imprese insieme. nordest24.it Telesveva. . Terlizzi, inaugurato il primo infopoint della città: "Valorizziamo storia e turismo". E una tesi di laurea premiata da Forbes incentiva il cicloturismo... #puglia #bari #terlizzi #infopoint #inaugurazione #storia #turismo #tradizione #tesidilaurea #forbes # - facebook.com facebook