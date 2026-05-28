Italiano saluta risolto il contratto | Ho concluso il mio ciclo a Bologna
Il Bologna FC 1909 ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Vincenzo Italiano. L’allenatore ha concluso il suo ciclo con la squadra, secondo quanto comunicato dalla società. La separazione è avvenuta in modo amichevole e senza ulteriori dettagli sul motivo. La società ha ringraziato Italiano per il lavoro svolto durante il suo periodo alla guida del club. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.
Bologna, 28 maggio 2026 – Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera. Era arrivato a Casteldebole sfrecciando Vincenzo Italiano, tanto da metter paura anche alle sbarre del centro tecnico, che alle 12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
El niño que volvió del pasado para tomar el control del imperio familia
Notizie e thread social correlati
Enigma Dybala: “Il mio contratto con la Roma scade tra due partite… e ho un’idea sul mio futuro”Dopo la partita tra la Roma e il Parma, terminata con una vittoria per 3-2 a favore della squadra capitolina, Antonio Dybala ha rilasciato alcune...
“Mio figlio in lacrime per il mio Don Chisciotte. Ho rifiutato l’America, non volevo fare due battute da stereotipo italiano”: parla Alessio BoniUn attore noto per il suo impegno professionale, Alessio Boni ha parlato recentemente delle sue scelte di vita e delle emozioni legate al suo lavoro.
Argomenti più discussi: Lo slang degli adolescenti e le insidie per la lingua italiana; Il Perugia saluta Angella dopo 7 anni: risolto il contratto del difensore; Marco Palestra saluta il Cagliari: Siete stati casa, porterò tutti nel cuore; Lazio, Formello saluta Pedro: bagno di folla per l'ultimo allenamento - VD.
non è più l'allenatore della Lazio, il contratto che prevedeva altri due anni in biancoceleste per lui è stato risolto. La notizia era già stata anticipata nella serata di ieri, con il comunicato odierno del club capitolino. Si legge nella nota ufficia facebook