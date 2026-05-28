Il Bologna FC 1909 ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Vincenzo Italiano. L’allenatore ha concluso il suo ciclo con la squadra, secondo quanto comunicato dalla società. La separazione è avvenuta in modo amichevole e senza ulteriori dettagli sul motivo. La società ha ringraziato Italiano per il lavoro svolto durante il suo periodo alla guida del club. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

Bologna, 28 maggio 2026 – Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera. Era arrivato a Casteldebole sfrecciando Vincenzo Italiano, tanto da metter paura anche alle sbarre del centro tecnico, che alle 12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Italiano saluta, risolto il contratto: “Ho concluso il mio ciclo a Bologna”

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